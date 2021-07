RoboCop Rogue City: un teaser svela il nuovo gioco dedicato al poliziotto robot

Nel corso del Nacon Connect 2021, evento andato in onda su YouTube nel corso della serata, è stato annunciato a sorpresa un nuovo gioco che avrà come protagonista RoboCop e sarà intitolato proprio RoboCop: Rogue City.

L'annuncio è avvenuto attraverso un brevissimo teaser trailer che mostra prima i palazzi della città di Old Detroit, che farà da sfondo alle vicende narrate nel gioco, e poi ci mostra per una frazione di secondo la scintillante armatura del poliziotto robot, dalla quale spunta la sua insostituibile pistola. Purtroppo i frame che ci presentano una parte del protagonista sono l'unico elemento mostrato e attualmente non si sa nulla su che tipo di gioco possa trattarsi, sebbene sia probabilmente uno sparatutto in prima o in terza persona.

L'unico dato certo riguarda la finestra di lancio, dal momento che RoboCop Rogue City arriverà nel corso del 2023 sia su PC che su console (probabilmente quelle di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Vi ricordiamo inoltre che il gioco è in sviluppo presso il team Teyon e verrà pubblicato da Nacon.

