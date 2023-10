RoboCop Rogue City: la versione Nintendo Switch è stata cancellata?

Se stavate aspettando la versione Nintendo Switch di RoboCop Rogue City, sappiate che ci sono pessime notizie per voi. Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo abbia messo da parte questa edizione dello sparatutto dedicato al robot poliziotto.

La notizia arriva da Facebook, dove un fan ha chiesto agli sviluppatori eventuali aggiornamenti sull'andamento dei lavori sulla versione Nintendo Switch di RoboCop Rogue City. La risposta dell'account ufficiale del titolo è arrivata immediatamente e lascia poco spazio all'immaginazione: sembrerebbe infatti che, almeno per il momento, non sia in programma alcuna versione per la console ibrida della Grande N.

Probabilmente il team di sviluppo ha deciso di ridurre i costi tagliando del tutto la versione Nintendo Switch di RoboCop Rogue City, concentrando tutte le forze su quelle PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è da escludere che, a causa dell'hardware poco performante di Switch, gli sviluppatori abbiano avuto grosse difficoltà e abbiano deciso di non proseguire nella lavorazione.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 2 novembre 2023, ma gli acquirenti della versione deluxe potranno giocare con 48 ore d'anticipo.

Avete già letto il nostro provato della Beta di RoboCop Rogue City?