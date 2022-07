RoboCop Rogue City: il nuovo video gameplay svela la finestra di lancio su PC e PS5

Ad aprire le danze del Nacon Connect 2022 troviamo un nuovo filmato di RoboCop Rogue City, lo sparatutto in prima persona con protagonista il poliziotto robot più famoso degli anni '90.

A distanza di un anno dal reveal di RoboCop Rogue City, il publisher ha confermato che a lavorare sul gioco è la software house che prende il nome di Teyon e ha mostrato una serie di sequenze in game che ci permettono finalmente di osservare il gameplay di questo FPS. Stando a quanto fatto vedere all'evento, sembrerebbe che il gioco offra una campagna single player durante la quale combatteremo il crimine sia tramite l'ausilio di armi da fuoco che con attacchi corpo a corpo, visto che il protagonista può afferrare i nemici e scaraventarli contro gli elementi dello scenario.

RoboCop Rogue City arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal mese di giugno 2023 solo su Steam e PlayStation 5. Le due piattaforme non saranno però le uniche ad accogliere il gioco, poiché negli ultimi istanti del filmato sono chiaramente visibili i loghi di Xbox Series X|S, Nintendo Switch ed Epic Games Store. Sembra quindi che il team Teyon abbia optato per un'esclusiva temporale, magari per evitare di gestire contemporaneamente i lavori su tutte le piattaforme. Non si esclude inoltre che la versione Switch possa essere gestita in cloud, vista anche l'assenza di PS4 e Xbox One tra le piattaforme supportate.