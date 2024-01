RoboCop vs Predator: il gioco fan made italiano è gratis su PC, ecco come scaricarlo

Dopo il videogioco sulle carte napoletane Ruba Dungeon Dungeon Heist, le pagine di Itch.io accolgono un nuovo progetto italiano: il platform sparatutto in salsa retrò RoboCop vs Predator.

Realizzato dal comic artist e sviluppatore indipendente Oscar Celestini con la partecipazione di Simone Granata, Gianluca Pappalardo e Piero Trabanelli, RoboCop vs Predator pesca a piene mani dagli universi cinematografici dei film action anni '80 e '90 per offrire al cyber-poliziotto l'opportunità di confrontarsi con il predatore alieno e interagire con tanti altri personaggi del grande schermo, dal dottor Emmett Brown di Ritorno al Futuro al Jack Burton di Grosso Guaio a Chinatown.

Il nuovo progetto di Celestini vanta una colonna sonora inedita e una trama originale, con una storia suddivisa in due Atti per un totale di cinque Zone, cinque sfide con i boss e uno stage bonus per cimentarsi in sfide sparatutto in terza persona. Il comparto grafico di RoboCop vs Predator riprende l'aspetto dei cari, vecchi action platform a scorrimento per console a 8-bit, con tanto di filtri video che emulano l'effetto dello schermo del Game Boy o di monitor e TV a tubo catodico.

Se volete fare un tuffo nella nostalgia e aiutare l'agente Murphy a portare l'ordine pubblico totale tra i cattivoni del multiverso dei film cult anni '80 e '90, in calce trovate il link per scaricare gratis RoboCop vs Predator dalla pagina Itch.io di Oscar Celestini, mentre in cima alla notizia potete ammirare il video dimostrativo confezionato per l'occasione dal designer italiano.