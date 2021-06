Roboquest: l'FPS in cel shading è in arrivo su Xbox One e Series X/S, anche su Game Pass

Gli sviluppatori di RyseUp Games partecipano allo streaming organizzato da Microsoft con l'Xbox Showcase Extended per annunciare l'arrivo di Roboquest su Xbox One e Series X/S, con ingresso dal day one del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Già disponibile su Steam in versione Early Access, Roboquest ha saputo catturare le attenzioni di molti fan del genere su PC grazie al suo stile caratteristico e, soprattutto, alla sua esperienza di gioco particolarmente frenetica e tecnica al tempo stesso.

Il titolo, giocabile sia da soli che in modalità cooperativa a due, si caratterizza per una grafica in cel shading e un sistema di progressione tipicamente roguelite: gli utenti devono impersonare un robot senziente chiamato a fronteggiare la minaccia di un'orda di cyborg impazziti.

Il porting console di Roboquest è previsto in uscita nella duplice edizione per Xbox One e Series X/S nel corso del 2021 in versione Game Preview e, come citato in precedenza, sarà disponibile sin dal giorno di lancio nel catalogo dei giochi accessibili "gratis" dagli iscritti a Xbox Game Pass. In calce e in cima alla notizia trovate il video d'annuncio di Roboquest su Xbox e delle immagini ingame che descrivono l'esperienza ludica e grafica da vivere in questo FPS ad ambientazione sci-fi.