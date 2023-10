Roboquest si prepara a lasciare l'Early Access: rivelata la data di uscita

Un nuovo trailer di Roboquest lo ufficializza: il gioco lascerà la fase di Early Access per prepararsi all'uscita vera e propria, di cui ora c'è una data effettiva, e neanche particolarmente lontana.

Il first-person shooter roguelite, sviluppato da RyseUp Studios e pubblicato da Starbreeze Studios, arriverà su Xbox Series, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) il 7 novembre 2023. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.

La versione di lancio migliorata arriverà con tanti nuovi contenuti che sfruttano la fluidità dei movimenti, la frenesia tipica del gioco le sparatorie con livelli completamente nuovi, missioni secondarie, potenziamenti, tipologie di nemici, armi, vantaggi e altro ancora.

Potremo contare su un sistema di comandi più levigato, la colonna sonora composta da Noisescream, oltre 70 obiettivi da raggiungere e uno stile narrativo di stampo fumettistico non intrusivo nel gameplay.

Giocabile anche in modalità cooperativa per giocatore singolo o per due giocatori, nell'FPS in cel-shading potremo scegliere di allearci con un brobot per abbattere i nemici insieme. Le attività da compiere per proseguire nell'avventura saranno le più disparate, come sbloccare una potente tecnologia per sfrecciare attraverso canyon, fabbriche di energia e città fantascientifiche.

Non mancherà, inoltre, lo spazio per la personalizzazione del proprio personaggio e per il proprio stile di gioco, soprattutto quando avremo migliorato la base per sbloccare potenziamenti permanenti.