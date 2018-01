Robot Cache: un nuovo negozio che permette di acquistare e rivendere i giochi digitali PC

In un mercato come quello dei giochi digitali per PC dominato da un gigante comee altre realtà come, l'unico modo di imporsi è differenziarsi. È quello che hanno pensato i creatori di, un nuovo rivenditore online che propone qualcosa di davvero innovativo.

Questa nuova realtà fondata dal veterano dell'industria Brian Fargo, boss di inXile Entertainment e director di titoli come Wasteland e Wasteland 2, ridurrà le tasse per i publisher e sarà il primo negozio online che permetterà ai suoi clienti di acquistare e rivendere i giochi digitali per PC. Implementerà una tecnologia blockchain per decentralizzare il servizio, abbattere i costi operativi e ridurre le tasse ai distributori: a differenza di Steam, che trattiene il 30% dei ricavi derivanti dall'acquisto dei giochi, Robot Cache ne tratterrà solamente il 5%, lasciando un cospicuo 95% a publisher e sviluppatori.

Come specificato, i titoli acquistati nello store potranno anche essere rivenduti dai videogiocatori. In tal caso, il prezzo di rivendita sarà stabilito dai publisher, e il sistema provvederà a impedire l'inserimento di doppioni non autorizzati in negozio. Ai creatori andrà il 70% dei ricavi derivanti dalla rivendita, mentre agli utenti il 25% sotto forma di IRON, una valuta virtuale che potrà essere spesa per altri acquisti nel negozio. L'IRON, supportato da Ethereum, rappresenterà il perno principale dell'economia di Robot Cache, e potrà anche essere "minato" dai videogiocatori.

Cosa ne pensate al riguardo? Robot Cache sarà disponibile a partire dal secondo trimestre di quest'anno. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.