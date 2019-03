Robot Entertainment svela il platform cooperativo ReadySet Heroes per PS4

Dopo aver esplorato il genere dei dungeon crawler con Orcs Must Die ed essersi fatti le ossa con la serie puzzle-platform in due atti di Hero Academy, gli autori canadesi di Robot Entertainment si cimentano con gli action-platform cooperativi annunciando ReadySet Heroes per PlayStation 4.

Il filmato di presentazione pubblicato in coincidenza del PlayStation State of Play apre una finestra sul simpatico universo fantasy di questa opera votata al multiplayer cooperativo, sia in rete che in locale tramite schermo condiviso.

I bizzarri eroi da interpretare dovranno collaborare per superare una serie di sfide contro orde sempre più fameliche di mostriciattoli, all'interno di arene di medio-grandi dimensioni piene zeppe di trappole e di enigmi ambientali da risolvere velocemente per guadagnare un vantaggio sui nemici e sugli eventuali avversari online.

Dal punto di vista squisitamente ludico, il titolo proporrà una visuale dall'alto e un sistema di movimento e combattimento particolarmente frenetico, con comandi intuitivi da impartire attraverso l'utilizzo congiunto dei due stick analogici. Nell'attesa di conoscere la data di lancio di ReadySet Heroes su PS4, vi rimandiamo alla visione del trailer di annuncio e ricordiamo a chi ci segue che nel corso del PlayStation State of Play è stato presentata il supporto a PS VR di No Man's Sky e un nuovo Story Trailer di Days Gone.