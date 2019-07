Il robot gigante di Fortnite sta venendo assemblato nell'Impianto a Pressione

Sembra ci sia qualcosa di grosso, letteralmente, che bolle in pentola in Fortnite, visti gli ultimi avvenimenti. Nella giornata di ieri vi abbiamo infatti raccontato dei soliti data miner che hanno scoperto quelli che sembravano dei pezzi di un gigantesco robot in Fortnite.

Voci a riguardo sono state alimentate anche dai nomi dei file scovati, che citavano il nome di "Doggus", lasciando anche pensare ad un evento in arrivo, una sorta di scontro epico tra Cattus, la misteriosa creatura gigantesca responsabile della scomparsa del Castello di Picco Polare, e questo Doggus, in una sorta di sfida tra cane e gatto, che secondo alcuni luoghi comuni sarebbero nemici naturali.

Oggi invece alcuni giocatori hanno scoperto che c'è effettivamente un gigantesco robot in costruzione, e che sta venendo assemblato presso l'Impianto a Pressione di Fortnite, come riportato in un tweet che trovate in calce alla news.

Qualcosa di vero dunque c'è: di cosa si può trattare? C'è chi parla di un nuovo evento che potrebbe essere in arrivo entro pochissimi giorni, o di qualcosa che possa introdurre la Stagione 10 di Fortnite, addirittura. Voi che ne pensate? A cosa potrà servire secondo voi il robot in costruzione?

Nel frattempo, avete già dato un'occhiata all'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi?