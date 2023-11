Robots at Midnight: l'action GDR pieno di mostri meccanici arriva su PC e Xbox Series X|S

Forti dell'esperienza maturata con il platform fuori di testa Skully, i ragazzi degli studi Finish Line Games si dicono pronti a lanciare Robots at Midnight, un action ruolistico ambientato in un mondo popolato da mostri meccanici.

La nuova esperienza interattiva plasmata dalla software house indie cala i fan del genere nella dimensione fantasy di Yob per accompagnare la guerriera Zoe nel pericoloso viaggio che l'attende per sconfiggere un'orda di creature che minaccia di trasformare il suo mondo in una landa desolata.

Le scene di gameplay proposteci dal team di Finish Line dipingono un quadro ludico, narrativo e contenutistico improntato al free roaming, con tante ambientazioni naturali e artificiali da visitare liberamente per acquisire risorse, equipaggiamenti e abilità sempre più avanzate che si riveleranno particolarmente utili nelle battaglie contro gli enormi boss e gli eserciti di esseri di latta che possiamo ammirare nel reveal trailer.

Il lancio di Robots at Midnight è previsto 'prossimamente' su PC e in esclusiva console (non sappiamo se temporale o meno) su Xbox Series X|S. Nell'attesa di ricevere maggiori chiarimenti dal team di Finish Line sulle tempistiche di commercializzazione di Robots at Midnight, vi lasciamo in compagnia del video gameplay di presentazione e delle prime immagini condivise dagli autori di Skully.