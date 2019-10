Rock Band 4: arrivano nuove canzoni gratis con il 4th Anniversary Free DLC Pack

Harmonix ha pubblicato sul PlayStation Store un nuovo DLC di Rock Band 4 denominato "4th Anniversary Free DLC Pack", il pacchetto include nuove canzoni gratuite per festeggiare il quarto anniversario del gioco, uscito nell'ottobre 2015.

"Aggiungi 4th Anniversary Free DLC Pack alla tua discografia Rock Band. Il pacchetto include Two Shots dei Duck & Cover, Don't Let Her Go dei Newfane, Time For Crime degli Orion, Fall Apart by Shocked Laura." Il nuovo DLC di Rock Band 4 pesa 86 MB ed è gratis per tutti, anche per i non abbonati al servizio PlayStation Plus.

Rock Band 4 è stato lanciato nel 2015 non riscuotendo purtroppo il successo commerciale sperato e contribuendo alla forte crisi economica di Harmonix e di Mad Catz, azienda produttrice di accessori e periferiche che aveva prodotto gli strumenti del gioco occupandosi anche della distribuzione fisica.

Alla fine del 2016 Harmonix ha interrotto il supporto e lo stesso anno ha annunciato che l'edizione PC non vedrà mai la luce a causa del fallimento della raccolta fondi lanciata su Kickstarter. Ad oggi il brand Rock Band è definitivamente in pausa e un suo ritorno appare improbabile, considerando anche la completa scomparsa di una nicchia di mercato per le produzioni di questo genere.