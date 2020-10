Rock Band 4: DualSense come microfono su PS5! Tutti i dettagli sulla retrocompatibilità

Con un lungo messaggio condiviso sulle pagine del blog ufficiale di Harmonix, la software house americana conferma l'arrivo di Rock Band 4 su PS5 e Xbox Series X|S e svela tutte le funzioni accessibili in retrocompatibilità sulle prossime console Sony e Microsoft.

La Community Manager di Harmonix, Katey, informa tutti gli appassionati dell'iconico videogioco musicale che Rock Band 4 e tutti i suoi DLC saranno retrocompatibili su Xbox Series X|S e PlayStation 5 sin dal lancio delle piattaforme nextgen, previsto rispettivamente per il 10 e 19 novembre. Il trasferimento dei salvataggi su PS5 potrà avvenire sia tramite cloud (se si è iscritti a PS Plus) che con una memoria USB esterna, mentre per quanto riguarda l'utenza Xbox il tutto verrà gestito in automatico dal sistema Smart Delivery.

Sotto il profilo squisitamente ludico, Katey conferma la presenza delle lobby multiplayer unificate tra piattaforme della medesima famiglia: i giocatori Xbox One potranno unirsi alle partite in rete degli utenti Xbox Series X ed S e lo stesso varrà per gli attuali giocatori PS4 con i futuri acquirenti di PS5.

Su PlayStation 5 sarà inoltre possibile utilizzare il controller DualSense come un vero e proprio microfono. La rappresentante di Harmonix sottolinea infine la compatibilità piena su console nextgen con tutti gli strumenti e le periferiche utilizzabili attualmente su PS4 e Xbox One.