Rock Band dice basta ai DLC dopo 16 anni e 3000 canzoni: ora tocca a Fortnite Festival

Dopo otto anni dall'uscita di Rock Band 4 e a ben sedici anni di distanza da quando la serie ha accolto il suo primo DLC, Harmonix si appresta ad interrompere definitivamente la pubblicazione di canzoni aggiuntive per la sua popolare serie musicale.

Ad annunciarlo è stato Daniel Sussman, Product Manager di Rock Band 4, sui canali ufficiali di Harmonix. "Dopo anni di DLC pubblicati a cadenza settimanale, siamo qui per dirvi che il 25 gennaio arriverà l'ultimo dell'era Rock Band 4". Dopo tale data i contenuti live continueranno a rimanere attivi, incluse le stagioni Rivali e le modalità online, tuttavia il gioco non riceverà più nuove canzoni.

"Guardandomi indietro, considero il catalogo dei DLC di Rock Band come un grande traguardo in termini di tenacia e dedizione - nel corso degli anni abbiamo pubblicato quasi 3.000 canzoni sotto forma di DLC, con un totale che supera in scioltezza quota 3.000 se consideriamo anche i brani inclusi nei giochi base", ha aggiunto il Product Manager, per poi precisare che i giocatori potranno continuare a godersi le canzoni che hanno acquistato finché vorranno.

Adesso è tempo di guardare al futuro. Futuro che ha il nome di Fortnite Festival, progetto sul quale Harmonix lavora da ben due anni. Lo stesso Sussman ha invitato tutti gli appassionati di Rock Band a dargli una chance, ricordando che "è free-to-play, ha una rotazione di canzoni che possono essere giocate (gratuitamente) in ogni momento" e che nel corso del 2024 Fortnite Festival riceverà il supporto agli strumenti di Rock Band.