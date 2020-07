Rock of Ages 3: il tower defense 'rotolante' sta per arrivare su PC, console e Stadia

Di ritorno dal bizzarro mondo del platform alieno The Eternal Cylinder, gli autori di ACE Team celebrano l'imminente lancio di Rock of Ages 3 su PC, console e Google Stadia con un frizzante video gameplay.

L'ultimo trailer confezionato dagli sviluppatori cileni si focalizza sui percorsi realizzati da coloro che hanno partecipato alla recente fase di beta testing. Sin dal lancio di Rock of Ages 3 Make & Break, prevista per il 21 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e dal 14 agosto su Google Stadia (gratis con Stadia Pro), tutti gli appassionati potranno creare altre ambientazioni servendosi dell'editor di livelli.

Il tower defense "rotolante" realizzato sotto l'egida di Modus Games comprenderà anche una ricca componente singleplayer caratterizzata da un'avventura con tante sfide di difficoltà crescente. Ogni attività da svolgere ci vedrà interpretare delle giganti sfere di pietra capaci di abbattere qualsiasi ostacolo, nemico o elemento dello scenario posto sul loro percorso.

Per saperne di più sui contenuti e sulla bontà del lavoro svolto da ACE Team, a partire dalle ore 09:00 di domani, 21 luglio, troverete su queste pagine la nostra recensione di Rock of Ages 3 Make & Break. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo video sui livelli della community e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto, se avete partecipato alla beta o se intendete immergervi nelle atmosfere dell'ultima fatica digitale di Modus Games in coincidenza del suo arrivo su PC e console.