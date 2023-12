Rocket Arena, giunge la fine di un'epoca: i server verranno chiusi nel 2024

Nella giornata di oggi 14 dicembre, lo sparatutto di EA, Rocket Arena, è scomparso dagli store online. Sebbene non sembrasse un avvenimento del tutto accidentale, EA aveva risposto ai giocatori preoccupati della chiusura dei server di Rocket Arena dichiarando di non avere in programma alcuna fine dei servizi online. Tuttavia, qualcosa è cambiato.

Dalle sparatorie a colpi di lanciarazzi su Rocket Arena nel corso del 2020, si è passati adesso alla fine di un'epoca: i server di Rocket Arena verranno chiusi nel corso del 2024. La notizia giunge direttamente dai canali ufficiali di EA che, tramite un comunicato stampa, ha voluto ringraziare tutti i giocatori dell'esperienza multigiocatore per il supporto ed il feedback fornito nel corso dei tre anni. Però, la fine dei giochi è ancora lontana, e proprio per questo EA e Final Strike Games hanno annunciato l'approdo di nuovi contenuti per il prossimo futuro.

Come affermato da EA, "sono in arrivo le Playlist Arena e i contenuti classici dalle prime stagioni di Rocket Arena", insieme ad altre modifiche sostanziali al bilanciamento del titolo. Nello specifico, parliamo di:

Rimozione dei bundle di Rocket Fuel dal negozio;

Riduzione dei prezzi dei pezzi di razzo per gli oggetti acquistabili;

Aumento degli XP delle partite Aggiunta dei seguenti oggetti dal Season 1 Blast Pass:Crystal Cay Amphora;

Crater Chronicle Plink;

Shadow Shot Kay;

Harmony Return Trail;

Inferno Return Trail;

Grand Gold Rocket Totem Stand.

Sfortunatamente, i server di Rocket Arena verranno chiusi dal 21 marzo 2024 alle ore 21:00. È il momento di iniziare a salutare l'avventura realizzata dai ragazzi di Final Strike Games e pubblicata nella seconda metà del 2020 da Electronic Arts, ma nel frattempo i fan potranno godersi gli ultimi mesi di PvP con le importanti novità pronte ad approdare in Rocket Arena.