Rocket Arena PC: lo shooter EA sarà gratis da domani con Twitch Prime

Dopo aver definitivamente tagliato il prezzo di Rocket Arena su PC e console, Electronic Arts ha deciso di regalare la versione PC del suo shooter in terza persona a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, ovvero il servizio che tutti conosciamo come Twitch Prime.

Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio (vi ricordiamo che è gratis per tutti gli utenti Amazon Prime), potrà riscattare a partire da domani, giovedì 3 settembre 2020, una copia gratuita del gioco su EA Origin. Per farlo non dovrete far altro che accedere alla schermata delle ricompense sulla celebre piattaforma di streaming, selezionare la pagina dedicata alla promozione e collegare il vostro profilo Twitch a quello Electronic Arts, così che il gioco appaia nella vostra libreria digitale. Se in passato avete riscattato contenuti esclusivi per Apex Legends o FIFA 20 Ultimate Team, sappiate che la proceduta è la stessa.

Vi ricordiamo che nel corso del mese di settembre sarà possibile scaricare gratis anche Autonauts,

Pumped BMX Pro, Effie, Tiny Troopers Joint Ops e Outcast: Second Contact.

A proposito di giochi gratuiti, avete già riscattato la vostra copia gratis di Borderlands 2: Lilith e la battaglia per Sanctuary su PC?