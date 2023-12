Rocket Arena, lo sparatutto di EA scompare dagli store: cosa sta succedendo?

Sono diversi anni che non si sa più nulla di Rocket Arena, il progetto videoludico giunto nella seconda metà del 2020 ad opera di Final Strike Games ed Electronic Arts. Dopo aver parlato approfonditamente dello shooter multiplayer di Rocket Arena con divertenti sparatorie a colpi di lanciarazzi, il titolo è inatti scomparso dai radar mediatici.

La sorte dell'avventura videoludica è rimasta la medesima per tanti mesi, se non fosse che la giornata di oggi è stata caratterizzata da uno strano avvenimento: come un fulmine a ciel sereno, Rocket Arena è scomparso da tutti gli store online PlayStation, Xbox, Steam e Origin. Che fine ha fatto il PvP online? Benché le schede del gioco siano ancora disponibili, il titolo approdato sotto le etichette di Final Strikes Games ed Electronic Arts non è più acquistabile.

A destare maggiori sospetti è anche l'assenza di comunicazioni ufficiali tramite i canali online del team di sviluppo e del publisher, facendo sì che il tutto passasse in sordina. Tuttavia, le segnalazioni circa l'assenza del titolo sono state diverse in rete, soprattutto alla luce del rischio che Rocket Arena possa presto dire addio al mercato videoludico.

Tutto tace, almeno per il momento: dalle parti di EA e Final Strike Games non è giunto alcun comunicato via social. Si tratta di un errore o di un avvio verso la fine delle funzionalità online del gioco? Il supporto di EA ha dichiarato che non è prevista la chiusura dei server al momento, ma si attendono maggior riscontri nelle prossime ore o giorni per comprendere quali siano le cause della rimozione del prodotto dagli store. Quali saranno le sorti di Rocket Arena, lo sparatutto online di EA Originals ispirato a Smash Bros?