Rocket Arena: lo sparatutto ispirato a Smash Bros. si presenta all'EA Play

Nel corso dell'EA Play Live 2020 è tornato a mostrarsi Rocket Arena, sparatutto online ispirato a Super Smash Bros. già presentato lo scorso anno. Abbiamo così scoperto che il gioco verrà pubblicato sotto etichetta EA Originals, la stessa di giochi come i due Unravel, A Way Out, Sea of Solitude e il fresco di annuncio It Takes Two di Joseph Fares.

Rocket Arena è un particolare shooter brawler online basato su scontri 3 vs 3 in diverse modalità che strizzano l'occhio al mondo competitivo. Il trailer mostrato all'EA Play Live, oltre a mostrarci il gioco in azione, ha svelato che il titolo verrà lanciato il prossimo 14 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Origin) con tanto di supporto al cross-play. L'edizione Standard di Rocket Arena costerà 29,99 euro, mentre l'edizione Mythic 39,99 euro.

Al lancio sono previsti dieci personaggi giocabili, cento livelli di progressione con oltre 350 oggetti cosmetici sbloccabili, dieci mappe, quattro modalità PvP (Knockout, Rocketball, Mega Rocket e Treasure Hunt), una modalità PvE cooperativa, venntidue artefatti che modificano il gameplay, Playlist Social e Ranked, e le partite personalizzate.

Il nostro Gabriele Carollo ha avuto modo di giocarci per ben quattro ore in anteprima, pertanto se volete saperne di più sul progetto vi consigliamo di leggere la sua anteprima di Rocket Arena.