Rocket Arena in super sconto su PC, un trailer annuncia le novità della Season 1

A poche ore dalla pubblicazione della prima stagione di Rocket Arena, Electronic Arts ha reso disponibile un filmato che riassume tutte le novità in arrivo per lo sparatutto in prima persona, il quale può essere acquistato su PC ad un prezzo irrisorio.

Chiunque voglia giocare il titolo su PC può infatti procedere all'acquisto sul client EA Origin al prezzo di 4,99 euro per la versione standard e 9,99 euro per la Mythic Edition. Al momento non è chiaro se gli sconti coinvolgeranno anche le altre piattaforme ma è probabile che EA voglia scontare il gioco dell'80% solo sul proprio store. Va precisato che la differenza tra le due versioni consiste principalmente nella presenza di alcune skin extra e di 1.000 punti carburante, che permetteranno ai giocatori di acquistare oggetti nel negozio o il primo Pass Battaglia, in arrivo domani, 28 luglio 2020, con la prima stagione dello shooter 3 contro 3. Con la Stagione 1 di Rocket Arena arriverà infatti un pass contenente più di 100 ricompense utili alla personalizzazione degli eroi e un nuovo personaggio giocabile: la piccola Flux.

Come potete vedere nel filmato d'annuncio della Season 1, il team di sviluppo ha anche annunciato l'evento Razzi in Paradiso, grazie al quale nel corso del mese di agosto verranno introdotte gratuitamente per tutti i possessori del titolo due mappe: Baia del Porto e Laguna della Sventura. Non è però finita qui, poiché a settembre ci sarà l'evento Megadonte Imbizzarrito con una serie di quest mitiche. Nel corso delle prossime settimane arriveranno poi delle modalità a tempo limitato come lo scontro 2 contro 2.

Insomma, sembra che il team di sviluppo voglia supportare il gioco così che non abbia momenti morti e, almeno per il momento, sembra che ci stia riuscendo.

