Rocket Arena: la versione PC è gratis con Twitch Prime, ecco come riscattarla

Alla fine Electronic Arts ed Amazon hanno rispettato la loro promessa e la versione PC di Rocket Arena è ora disponibile in maniera gratuita per tutti gli abbonati a Prime Gaming, ovvero l'ex Twitch Prime.

Per fare vostro il gioco non occorre far altro che visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto azzurro con su scritto "Riscatta", così che appaia a schermo una finestra al cui interno è presente il codice d'attivazione dello shooter in terza persona. La combinazione di codici e numeri va inserita in EA Origin, il client proprietario di Electronic Arts nella sezione dedicata proprio al riscatto dei codici. Così facendo il prodotto apparirà come per magia nella vostra libreria e potrete immediatamente procedere al download.

Vi ricordiamo che se avete un account Amazon Prime potete collegarlo al vostro profilo Twitch per sbloccare all'istante tutti i benefici di Prime Gaming, tra i quali troviamo anche una serie di titoli SNK gratis come Metal Slug 3. Grazie a Prime Gaming è anche possibile effettuare un abbonamento gratuito al mese ad un qualsiasi canale Twitch, anche quello di Everyeye.

Nel caso in cui non foste in possesso di un PC in grado di far girare il gioco, vi ricordiamo che Rocket Arena può essere acquistato a soli 5 euro su PS4 e Xbox One. Va precisato infine che il titolo supporta il cross-play tra le varie piattaforme.