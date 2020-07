Rocket Arena: un video ci presenta tutti gli eroi dello shooter di EA

Annunciato all'EA Play Live di qualche settimana fa, Rocket Arena è tornato a mostrarsi al pubblico con un breve video che funge da presentazione di tutti gli eroi di Crater.

Il filmato in questione, della durata di circa tre minuti, ci permette infatti di fare la conoscenza di tutti i 10 eroi disponibili al lancio e delle loro abilità uniche. Nel video ci vengono infatti mostrati gli attacchi di Amphora, Barbaboom, Boone, Izell, Jayto, Kayi, Mysteen, Plink, Rev e Topnotch, ciascuno dotato di un'arma diversa attraverso la quale sparare dei razzi in giro per la mappa. Nel caso in cui voleste approfondire le caratteristiche di ogni singolo eroe, sappiate che il sito ufficiale di Rocket Arena è stato di recente aggiornato con i dettagli sui vari personaggi, così da arrivare al lancio del colorato shooter già preparati.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 14 luglio 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (sia su Origin che su Steam). Electronic Arts ha inoltre confermato che il titolo supporterà il cross-play fra tutte le piattaforme supportate sin dal giorno del lancio.

