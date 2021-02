Rocket League: 1.000 crediti gratis per chi ha comprato le casse premio

Dopo aver offerto 1.000 V-Buck gratis ai giocatori di Fortnite, Epic Games annuncia che i giocatori di Rocket League che in passato hanno acquistato casse premio o chiavi per le Loot Box in Rocket League riceveranno 1.000 crediti da spendere in gioco.

Tutti i giocatori riceveranno i 1.000 crediti automaticamente nel corso dei prossimi giorni, non sarà necessario richiedere il bonus, Psyonix accrediterà il premio su tutti gli account nel giro di brevissimo tempo.

Epic è stata protagonista di numerose Class Action negli Stati Uniti legate proprio alle loot box dei suoi giochi, Fortnite tra tutti ma anche Rocket League, sviluppato da Psyonix, studio acquistato da Epic Games. In attesa di un verdetto o di un patteggiamento, l'azienda ha promesso un risarcimento per tutti i giocatori sotto forma di V-Buck e crediti da spendere in-game.

Se avete dunque acquistato una chiave o una cassa premio in Rocket League prima dell'agosto 2019 (quando la funzionalità è stata rimossa) avrete diritto al bonus da spendere liberamente, i crediti potranno inoltre essere condivisi con altri account, come confermato dagli sviluppatori.

Rocket League si è aggiornato alla versione 1.93 a febbraio, questo update risolve alcuni problemi di sicurezza e vari bug segnalati dai giocatori in queste prime settimane del 2021.