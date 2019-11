Rocket League abbandona le loot box da dicembre: ecco cosa cambia

Come vi abbiamo raccontato, Rocket League abbandonerà il sistema di loot box e chiavi con il prossimo aggiornamento, in favore di Blueprint e crediti, per la felicità di tutti coloro che mal sopportano questo tipo di meccaniche. Vediamo dunque cosa cambierà nel dettaglio, come spiegato dagli stessi sviluppatori.

Innanzitutto l'aggiornamento sarà online il 4 Dicembre, per cui mancano ancora due settimane, periodo nel quale chi avesse ancora delle chiavi nel proprio inventario, o chi volesse acquistare i pacchetti premium, potrà ancora farlo e utilizzarli. Una volta che l'aggiornamento sarà online invece, le chiavi nel proprio inventario verranno sostituite con 100 crediti.

Proprio utilizzando tali crediti i giocatori potranno acquistare una selezione di oggetti dal nuovo Item Shop del gioco, e che saranno in vendita a rotazione. Sarà possibile acquistare pacchetti di crediti esattamente come si fa ora con le chiavi, ed in più sarà anche possibile ottenerle con il Rocket Pass Premium.

Maggiori informazioni a riguardo, e sul Rocket Pass 5, saranno rivelate infine la prossima settimana. Che ne pensate di questo nuovo sistema? Nel frattempo, avete già dato un'occhiata ai prossimi arrivi su Rocket League? Sono infatti in programma DLC gratuiti, un evento natalizio e tanto altro. Trovate tutte le informazioni a riguardo sul nostro sito.