Rocket League e l'abbandono delle Loot Box: nuovi chiarimenti sul sistema dei Blueprints

I ragazzi di Psyonix si preparano a quello che, presumibilmente, rappresenterà il più grande aggiornamento dal lancio di Rocket League, ossia quello che porterà all'abbandono delle Loot Box e al conseguente arrivo dei Blueprints.

Con un ricco approfondimento pubblicato sulle pagine del blog ufficiale di Rocket League, gli autori del famoso racing game competitivo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch descrivono con dovizia di particolari il nuovo sistema dei Blueprints che andrà a sostituire le Casse Premio. Diversamente da queste ultime, infatti, i Blueprints non conterranno un oggetto casuale ma consentiranno agli utenti di capire cosa potranno sbloccare una volta deciso di investire i propri Crediti nella "costruzione" degli oggetti in questione partendo, appunto, dal relativo Progetto.

Gli oggetti contenuti in ciascuno di questi Blueprints potranno essere rivelati senza alcun costo: solo i Progetti convertiti dalle "vecchie" Casse non permetteranno agli utenti di rivelarne il contenuti prima del loro utilizzo. In maniera non troppo dissimile da quanto avvenuto fino ad oggi, il trading tra giocatori di oggetti e Blueprints seguirà le medesime regole a cui bisogna sottostare attualmente per scambiare oggetti e Casse Premio tra giocatori, tranne nel caso dei Blueprints con oggetti "non rivelabili".



Quanto alle Chiavi per lo sblocco delle Casse ancora in nostro possesso dopo il lancio dell'aggiornamento con i Blueprints, saranno convertite in "Bonus Gifts" da aprire gratuitamente: ciascuno di questi pacchetti conterrà un oggetto delle Casse Vindicator e della nuova serie di Casse Revival dedicata alla storia del racing game arcade di Psyonix.

L'update di fine 2019 di Rocket League che porterà in dote il sistema dei Blueprints sarà disponibile a partire dal mese di dicembre su tutte le piattaforme.