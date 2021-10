Rocket League accoglie la Aston Martin Valhalla di 007: ecco il trailer

Per celebrare il recente debutto al cinema di No Time to Die, Rocket League accoglie lAston Martin Valhalla dell'Agente 007, disponibile dal 7 al 13 ottobre. Psyonix ha presentato la novità alla sua utenza con il trailer che vi abbiamo riportato in apertura.

Una nuova missione ha bisogno di una nuova auto, e questa è equipaggiata per conquistare il campo. La nuova supercar 007's Aston Martin Valhalla arriverà su Rocket League a partire dal 7 ottobre. La 007's Aston Martin Valhalla, un gioiello dell'ingegneria britannica, presenta un design elegante con un propulsore elettrico a benzina/batteria a motore centrale da 950CV, rendendolo il primo veicolo ibrido di Rocket League. L'auto, che possiede una carrozzeria Dominus, vanta un adesivo Reel Life specifico per la 007's Aston Martin Valhalla, un suono motore unico e le sue ruote esclusive. Aggiungila al tuo inventario per 1.100 crediti (l'auto non sarà personalizzabile con tutti gli oggetti, ma esclusivamente con quelli del bundle apposito).

Per festeggiare il ritorno di James Bond su Rocket League, fai attenzione alle tre sfide in gioco, ognuna con ricompense a tema 007. Completa queste sfide e sblocca il banner giocatore 007's Aston Martin DB5, il bordo avatar Agent 007 e il titolo giocatore "00 Agent".

Psyonix intende passare all'Unreal Engine 5 con Rocket League, ma si tratta di un progetto a lungo termine.