Rocket League accoglie il Sottosopra: ora disponibile l'evento a tema Stranger Things

Il team di Psyonix è pronto a regalare alla propria community una nuova edizione di The Haunted Hallows in Rocket League: ritorna infatti l'evento speciale a tema Halloween!

Quest'anno quest'ultimo porta con sé un interessante carico di novità: nel fornire i primi dettagli, il team di sviluppo ha infatti annunciato una speciale partnership tra Rocket League e Stranger Things, la celebre ed apprezzata serie TV targata Netflix, che conta per ora all'attivo tre intere Stagioni. Ebbene, il misterioso Sottosopra ed il temibile Mind Flayer di Stranger Things hanno ora invaso il mondo di Rocket League, per dare il via ad uno speciale evento in-game, presentato dal trailer dedicato che trovate in apertura a questa news.

Come preannunciato da Psyonix, l'edizione 2019 di Haunted Hallows ha preso ufficialmente il via nel corso della serata odierna, martedì 14 ottobre, ed è ora disponibile per i giocatori di Rocket League. Dedicandosi ai match online, gli utenti hanno ora la possibilità di ottenere speciali Candy Corn, che potranno essere utilizzati all'interno dello Haunted Hallows Event Store. Quest'ultimo accoglie per l'occasione oggetti particolari, tra cui item a tema autunnale. In chiusura, vi ricordiamo che l'evento sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, il cui termine è fissato per il prossimo 11 novembre.