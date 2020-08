Rocket League: account Epic obbligatorio per giocare su Steam, Psyonix ribadisce

Entro la fine dell'estate, Rocket League diventerà gratis su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La conversione free-to-play avverrà nel giro di poche settimane, ma questa non è l'unica grande novità che i giocatori devono aspettarsi.

La trasformazione gratuita sarà infatti accompagnata dalla necessità di registrare un account Epic Games per giocare su qualsiasi piattaforma. Su PC, inoltre, il gioco verrà rimosso da Steam e sbarcherà su Epic Games Store. Coloro che lo hanno acquistato in passato nel negozio digitale di Valve potranno continuare ad avviarlo regolarmente dalla propria libreria di Steam, ma in futuro i nuovi arrivati lo troveranno solo ed esclusivamente sullo store degli sviluppatori di Fortnite.

L'adozione dell'account Epic Games consentirà l'unificazione dei progressi di Rocket League tra tutte le piattaforme con tanto di supporto al cross-platform (i giocatori potranno trasferire esperienza e oggetti da un dispositivo all'altro, con qualche eccezione come gli oggetti esclusivi) e cross-play. Un sistema del genere non contempla eccezioni, e dal momento che c'è stata un po' di confusione al riguardo, un rappresentate di Psyonix è intervenuto su Reddit per specificare ancora una volta che l'account Epic Games sarà obbligatorio anche su Steam. Qualcuno lo trova paradossale, considerata l'enorme rivalità e divergenza di pensiero che intercorre tra le due realtà, ma è indispensabile affinché funzioni la progressione unificata.

Il processo per il collegamento tra gli account Steam ed Epic Games, in ogni caso, sarà piuttosto snello e non particolarmente impattante. Il rappresentante di Psyonix ha spiegato su Reddit che "non dovrete creare un account Epic completo con informazioni personali come email e password. Quando lancerete Rocket League, avrete la possibilità di creare un account associato esclusivamente al vostro profilo Steam con la pressione di un solo tasto, non saranno richieste altre informazioni o impostazioni".