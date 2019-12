Rocket League dice addio alle Loot Box, ma il nuovo sistema non piace ai giocatori

Come vi abbiamo raccontato, Rocket League ha detto addio alle loot box, in favore di un sistema di microtransazioni più trasparente, basato sulle cosiddette Blueprint, che fa meglio capire cosa sarà possibile ottenere prima di decidere se spendere effettivamente i propri soldi.

Il cambiamento è operativo da ieri, e tutte le chiavi presenti nel gioco sono state convertite in crediti e oggetti bonus speciali, le casse sono state trasformate in Blueprint da svelare, ed è stato allestito un nuovo Item Shop che offre una selezione di oggetti in vendita a rotazione.

Insomma, è un cambiamento piuttosto importante, che però i giocatori non sembrano aver apprezzato, perlomeno a giudicare dai loro commenti su Reddit, secondo cui con il nuovo sistema, non solo sarebbe più difficile ottenere gli oggetti desiderati, ma sarebbe anche estremamente più costoso.

Come fa notare un utente, con le loot box, acquistando 23 chiavi si aveva diritto a 23 oggetti. Adesso un singolo oggetto può arrivare a costare la stessa cifra con la quale in precedenza si potevano acquistare 23 chiavi. Un rialzo di prezzo decisamente esoso, nonostante appunto ci sia adesso la possibilità di conoscere in anteprima gli oggetti da acquistare eventualmente.

Bisogna adesso vedere se Psyonix ascolterà le lamentele della community abbassando i prezzi, o magari cambiando ulteriormente sistema, o se le cose almeno per il momento resteranno come sono.

Nel frattempo, se volete approfondire sul gioco, ecco la nostra recensione di Rocket League.