Rocket League si aggiorna su PC e console: tutte le novità dell'update 1.93

Come preannunciato nei giorni scorsi, i ragazzi di Psyonix hanno aggiornato Rocket League e portato il loro celebre arcade racing "a tinte calcistiche" alla versione 1.93 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

La sussidiaria di Epic Games parte dalla conferma dell'introduzione del sistema 2FA per gli scambi di Rocket League. Gli appassionati che si dilettano negli scambi degli oggetti con gli altri membri della community, quindi, d'ora in avanti dovranno attivare obbligatoriamente l'Autenticazione a Due Fattori nel proprio account Epic.

Non meno importante dell'introduzione della 2FA è poi l'intervento con cui il team di Psyonix, dopo oltre dieci giorni di disservizi, risolve in maniera (si spera) definitiva il grave problema del bug di Rocket League che bloccava lo split-screen nelle partite online Competitive. Una volta installato l'aggiornamento 1.93, i giocatori con squadre in locale possono quindi tornare a cimentarsi nelle sfide multiplayer delle lobby classificate di Rocket League.

Sempre grazie a questo Hotfix da circa 1,5 GB, gli sviluppatori statunitensi riferiscono di aver chiuso il bug che forzava la mancata visualizzazione di "Invita nel Gruppo" tra le opzioni accessibili a chi desiderava invitare in squadra un giocatore della propria lista amici.