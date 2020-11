Rocket League si aggiorna per Xbox Series X e PlayStation 5, ecco tutti i dettagli

Nel giorno che segna l'arrivo ufficiale della next-gen, gli sviluppatori di Rocket League hanno pubblicato tutte le migliorie tecniche di cui il celebre gioco potrà godere su Xbox Series X/S e su PlayStation 5.

Rocket League, uno dei titoli di maggior successo sull'attuale generazione di console, si aggiorna per sfruttare al massimo le capacità delle nuove macchine targate Sony e Microsoft. Prima di elencare tutte le migliorie tecniche del gioco, gli sviluppatori hanno sottolineato che tutti i progressi e l'inventario del Rocket Pass verranno trasferiti automaticamente sulle nuove console tramite l'account di Epic Games.

Su Xbox Series X il gioco potrà godere di due modalità, la Quality con risoluzione 4K e 60 FPS con HDR e la Performance che porterà la risoluzione a 2688x1512 (il 70% del 4K) con framerate a 120 FPS e HDR. Anche su Xbox Series S saranno disponibili due modalità, la Quality con risoluzione 1080p e 60 FPS con HDR e la Performance con risoluzione 1344x756 (il 70% del Full HD) e framerate a 120 FPS con HDR. In entrambi i casi la modalità Performance arriverà con un aggiornamento successivo mentre la Quality sarà disponibile sin da oggi. Su PlayStation 5 invece Rocket League avrà una risoluzione 4K in checkerboard a 60 FPS con HDR e al momento non è prevista una modalità performance.

Insomma, anche i fan di Rocket League potranno apprezzare la potenza aggiuntiva delle nuove console. Nella giornata di oggi Sony si è congratulata con Microsoft per il lancio di Xbox Series X e Series S.