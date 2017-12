Rocket League: ecco l'analisi di Digital Foundry per la versione Nintendo Switch

è finalmente sbarcato su, e la testata britannica di Digital Foundry ha setacciato il porting diper scoprire come il titolo si comporta sull'ibrida di

Il risultato è un'esperienza di gameplay a 60fps praticamente sempre stabili, con qualche eccezione durante le esplosioni o dove il motore di gioco viene messo sotto stress. Dal momento che la console di Nintendo non ha il supporto per Unreal Engine 3, la conversione di Panic Button risulta ancora più impressionante, dal momento che il motore che muove Rocket League su Nintendo Switch è stato realizzato da zero.

Le prestazioni ottimali, tuttavia, vanno a scapito della qualità visiva: Rocket League per Switch, infatti, arriva alla risoluzione massima di 1280x720 sia in modalità portatile che docked. Per mantenere i 60fps, dunque, gli sviluppatori hanno optato per una risoluzione dinamica che può scendere fino 1024x576 in caso di partite quattro contro quattro o in situazioni dove sono richieste molte risorse.

Rocket League è già disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.