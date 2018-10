Rocket League: annunciato il Playset Hot Wheels, in arrivo a novembre

La collaborazione tra Psyonix, lo sviluppatore dietro il fenomeno Rocket League, e Hot Wheels era stata già annunciata mesi fa. Da questa partnership è nato un DLC di Rocket League che metteva in campo le famose macchinine di casa Mattel.

Oggi la situazione si ribalta e le due aziende annunciano l'arrivo del set Rocket League Rivals RC che porta nel mondo reale i modelli di macchine Octane e Dominus per i giocatori di tutte le età.

Il Set è composto dai due modelli di macchine radiocomandate, un'arena, un tabellone segnapunti e una palla da gioco. Non potremo scatenare il caos con un controller ma sarà possibile controllare le macchine da guerra con un'applicazione gratuita per smartphone. Gli appassionati che decideranno di acquistare il set riceveranno anche dei codici di gioco per scaricare contenuti esclusivi su Rocket League.

Il Set Rocket League Rivals RC sarà disponibile per il mercato americano a partire dal 1° Novembre al prezzo di 179,99 dollari. Purtroppo non è stato ancora annunciato l'arrivo di questo set per il mercato Europeo.



Non è la prima volta che Mattel realizza delle Hot Wheels a tema videoludico, ricordiamo infatti la collaborazione con Nintendo per la produzione dei modellini dedicati al mondo di Mario Kart.