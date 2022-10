Rocket League: arriva un'altra collaborazione, questa volta con i San Diego Loyal

Negli ultimi tempi sono sempre più numerose le collaborazioni arrivate in Rocket League, il free to play targato Psyonix che ha lavorato con brand noti come Ferrari, Nike e Ford. Proprio oggi è stata confermata un'altra partnership, questa volta legata al mondo del football.

È infatti arrivata nel gioco gratis una collaborazione con i SD Loyal, ovvero la nota squadra di calcio professionistica del USL Championship e fondata a San Diego. Gli utenti più attenti di Rocket League già sapevano da tempo di questa collaborazione, dal momento che lo scorso febbraio 2022 è stato avvistato il logo di Rocket League sulle nuove maglie Charly Futbol dei giocatori del San Diego Loyal.

Come al solito, il negozio oggetti di Rocket League ha accolto una vasta gamma di oggetti cosmetici dedicata alla squadra di calcio che i giocatori possono acquistare con la valuta premium. Tra i prodotti in vendita troviamo l’Adesivo San Diego Loyal (in casa), l’Adesivo San Diego Loyal (in trasferta), l’Adesivo San Diego Loyal (Special Edition), l’Adesivo San Diego Loyal (Siempre Leal), le Ruote Charly, lo Sfondo Giocatore San Diego Loyal e il Titolo Giocatore Vocal Local. Tutti questi oggetti potranno essere acquistati in un unico bundle, ovvero il Pacchetto SD Loyal Always Loyal, al prezzo di 500 Crediti. La collaborazione è già attiva e gli oggetti resteranno in vendita nel negozio fino al prossimo 11 ottobre 2022.

Avete già dato un'occhiata a tutte le novità della Stagione 8 di Rocket League?