Rocket League: arriva un altro bundle di oggetti gratis, ecco come sbloccarli tutti

Epic Games continua a mostrarsi particolarmente generosa nei confronti della propria community e dopo aver regalato a tutti i giocatori di Fortnite il pacchetto Ombre di Strada, ecco che arriva anche un bundle per tutti i fan di Rocket League.

Come sbloccare le ricompense

Proprio come il bundle donato ai giocatori di Fortnite Capitolo 2, anche quello legato a Rocket League è un'esclusiva Epic Games Store e ciò significa che è possibile ottenere le ricompense solo giocando su PC. Per ottenere i premi non bisogna fare nulla di particolare, dal momento che basta installare il client Epic (lo stesso che serve per giocare a Fortnite), scaricare Rocket League e avviare il gioco in un periodo compreso tra il 3 e il 17 giugno 2021 per fare in modo che vengano aggiunte all'inventario le classiche ruote SARPBC-10. Grazie all'accesso su PC è possibile anche ricevere senza costi aggiuntivi il turbo Raggio di sole e la scia Rocce bollenti, ricompense che però non hanno limiti di tempo e potranno essere ottenute anche dopo il 17 giugno.

Come utilizzare gli oggetti su console

Sappiamo bene che sono in molti i giocatori di Rocket League su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. A tal proposito, vi invitiamo ad aderire ugualmente alla promozione poiché tutte le ricompense gratis possono essere sbloccate su PC ed essere poi utilizzate su tutte le piattaforme grazie al supporto del gioco al cross-save. Per far ciò dovete assicurarvi di aver attivato il cross-save su Rocket League e aver impostato la vostra piattaforma predefinita come principale: in questo modo l'accesso alla versione PC vi permetterà di ricevere le ricompense e di ritrovarle poi nell'inventario anche su console. Si tratta del medesimo funzionamento del pacchetto Ombre di Strada su Fortnite, dal momento che non vi sono limiti d'utilizzo degli oggetti.