Con l'imminente uscita diha annunciato un'interessante iniziativa che sicuramente farà felici i fan dell'Uomo Pipistrello. A partire dalla prossima settimana, i giocatori diin possesso della Batmobile potranno personalizzare la propria esplosione per i goal con un effetto nuovo di zecca a tema Batman.

Come potete osservare nell'immagine in calce alla notizia, quando la palla supererà la linea di porta l'esplosione genererà il simbolo infuocato di Batman, accompagnato da uno stormo di pipistrelli. Questa feature sarà introdotta tramite update il 14 novembre (stesso giorno del lancio dell'edizione Switch) e sarà gratuita per tutti gli utenti che in possesso della Batmobile e per coloro che procederanno all'acquisto in futuro.