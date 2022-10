Rocket League: arriva l'evento di Halloween con le auto di Saw, Chucky e Leatherface

A poche ore dal debutto dell'evento The Block Party in Rocket League, Psyonix ha già svelato quali saranno i contenuti che approderanno nel gioco gratis in occasione di Halloween. Il team di sviluppo ha infatti annunciato ufficialmente Haunted Hallows, un evento a tema horror con tanti contenuti su licenza e ricompense gratis.

Durante Rocket League Haunted Hallows verranno proposte alcune sfide per ottenere in maniera gratuita i contenuti legati a saghe horror di successo come Saw L'Enigmista, Non aprite quella porta e Chucky. Più nello specifico, il completamento di queste sfide a tempo consentirà di ricevere l’adesivo "Billy il Pupazzo", le Ruote "Jigsaw Blade", l’adesivo "Bambola Chucky", le Ruote "Good Guys", l’Adesivo "Maschera di Leatherface", l’Adesivo "Sam’s Trick" e le Ruote "Sam’s Treat". Vi saranno anche sfide extra che garantiranno lootbox al cui interno si potranno trovare elementi provenienti dai set Velocity, Triumph e Auriga.

Ovviamente anche il negozio accoglierà nuovi contenuti a pagamento, tra i quali vi saranno L’Esplosione "Goal Billy il Pupazzo", l’Inno Giocatore "Hello Zepp", l’Inno Giocatore "Risata di Chucky", l’Inno Giocatore "Motosega di Leatherface", l’Inno Giocatore "Trick or Treat" (Musica di Douglas Pipes), il tema musicale del film Halloween (quello di John Carpenter) e il brano dei Muse “You Make Me Feel Like It’s Halloween” come Inno Giocatore. Ad eccezione dell'esplosione dedicata a Saw, il cui costo sarà di 800 Crediti, tutto il resto avrà un costo individuale di 300 Crediti.

Non mancheranno inoltre modalità a tempo limitato come Spooky Cube e Heatseeker, senza contare il nuovo look dell'arena Farmstead, che per il periodo di Halloween sarò più spaventosa del solito. Haunted Hallows sarà attivo su Rocket League dal 19 ottobre al 1 novembre e nel corso dell'evento sarà disponibile al download gratuito nel negozio il Titolo Giocatore "Sole Survivor".

