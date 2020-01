Su Rocket League arriva Lucky Lanterns, primo evento del 2020

Su Rocket League il 2020 inizia alla grandissima con un nuovo evento in arrivo il 20 Gennaio. Si tratta di Lucky Lanterns, che porterà nel gioco una nuova arena, nuovi oggetti a tema nello shop e tanto altro, come svelato da Psyonix nella descrizione dell'evento.

"Preparatevi a saltare nel nuovo anno con Lucky Lanterns! Questo evento in-game festeggerà il nuovo Anno Lunare con oggetti dall'Event Store, oggetti unici dall'Item Shop e una nuova arena dal 20 Gennaio. L'Arena Forbidden Temple è quasi pronta!" si legge sul sito ufficiale.

Giocando delle partite online sarà possibile guadagnare delle Buste Rosse per sbloccare le Lanterne D'Oro, che conterranno oggetti dalle Champions Series 1, 2 e 3. Come già detto inoltre, anche gli shop (come ricorderete, Psyonix ha detto addio alle Loot Box), sia quello dell'evento, sia quello tradizionale, conterranno oggetti speciali a tema, ed effettuando il log in se ne riceverà uno.

Lucky Lanterns prenderà il via il 20 Gennaio e terminerà il 10 Gennaio. Per riscattare i premi in regalo con le Buste Rosse, avrete invece tempo fino al 13 Febbraio. Che ne pensate del nuovo evento di Rocket League? State già scaldando i motori e affinando la mira? Se avete bisogno di consigli su come affrontare le partite, date un'occhiata alla nostra guida di Rocket League.