Rocket League: arriva il pacchetto dedicato a K.I.T.T. di Supercar

Se avete sempre desiderato guidare K.I.T.T., la celebre automobile protagonista del telefilm di culto degli anni '80 Supercar, con David Hasselhoff, i vostri sogni stanno per diventare realtà grazie all'ultimo aggiornamento di Rocket League.

Per la verità anche nella vita reale ormai ci siamo quasi, visto che tra intelligenze artificiali e comandi vocali, quasi tutte le auto moderne hanno delle caratteristiche simili a quella della serie TV in questione. Ma l'originale non si batte, ed ecco dunque che il DLC di Rocket League regalerà un sorriso soprattutto ai più nostalgici di voi.

Come avrete capito, la caratteristica principale del nuovo contenuto scaricabile del titolo di Psyonix è proprio la possibilità di poter utilizzare K.I.T.T. di Supercar (Knight Rider nella versione originale), ricreata fedelmente all'originale ma, ci tengono a specificare scherzosamente gli sviluppatori, "la guida automatica non è inclusa": dovrete dunque affidarvi alle vostre abilità.

Il nuovo contenuto fa parte dell'evento estivo Radical Summer di Rocket League: trovate tutte le informazioni a riguardo nelle varie news sul nostro sito.

Per l'occasione è stato anche diffuso un trailer del nuovo DLC, che è disponibile al prezzo di 1.99 euro, e che trovate in cima alla news. Che ne pensate di questa novità? Vi tufferete nella nostalgia anni '80 con Rocket League?