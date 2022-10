Rocket League: è arrivato il folle evento The Block Party con tante ricompense gratis

Tra una collaborazione e l'altra, Rocket League ha accolto anche un particolare evento a tempo limitato che permetterà ai giocatori di provare un'esclusiva modalità e una nuova arena.

Parliamo di The Block Party, evento durante il quale verrà messa a disposizione dei giocatori la modalità già nota al pubblico che prende il nome di Extra Hoops. In occasione del lancio dell'evento, gli sviluppatori hanno arricchito questa speciale modalità di gioco con l'arena The Block, all'interno della quale i giocatori del free to play devono sfidarsi in una variante della pallacanestro. Come la quasi totalità degli eventi di Rocket League, anche The Block Party offre un set di sei sfide il cui completamento permette di ricevere in maniera gratuita alcune ricompense inedite, tra le quali troviamo anche l’Inno Giocatore Game Time e il Topper animato Double Dribble. Per tutta la durata dell'evento, che è già attivo e terminerà il prossimo 18 ottobre 2022, sarà anche possibile partecipare alla versione competitiva della modalità Hoops.

Prima di lasciarvi al trailer di The Block Party, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla collaborazione di Rocket League con i San Diego Loyal.