Rocket League in arrivo su mobile, PS5 e Xbox Series X? Psyonix assume nuovi sviluppatori

Con l'avvicinarsi della nextgen rappresentata dal lancio a fine anno di PlayStation 5 e Xbox Series X, le numerose posizioni lavorative aperte di recente da Psyonix potrebbero anticipare l'arrivo di importanti novità legate al futuro di Rocket League.

Come segnalato dai curatori del portale GamersDigest, nel corso di queste settimane il sito ufficiale della software house californiana acquisita nel 2019 da Epic Games ha visto crescere in maniera costante la sezione sulla ricerca di nuovo personale.

Le figure professionali ricercate da Psyonix sono le più disparate e spaziano dai programmatori ai designer, fino a toccare le figure dirigenziali e ai tester. La descrizione che accompagna i moduli per sottoporre la propria candidatura cita delle "esperienze pregresse in ambito console e mobile in ambiente iOS e Android" tra i fattori che possono facilitare l'assunzione da parte della software house americana.

Il riferimento ai sistemi mobile potrebbe perciò suggerire lo sviluppo di una versione iOS e Android di Rocket League, oppure di un altro videogioco non ancora annunciato dalla sussidiaria di Epic. Anche l'eventualità dello sviluppo di Rocket League su PS5 e Xbox Series X non è da scartare a priori, come pure l'ipotesi (basata puramente su speculazioni giornalistiche) dell'inizio dei lavori su Rocket League 2 per sistemi nextgen. E voi, quale futuro vorreste per la serie di Rocket League? Fatecelo sapere con un commento.