Rocket League ascolta i giocatori e abbassa i prezzi delle Blueprint

Come vi abbiamo raccontato, Rocket League ha abbandonato il sistema di loot box, per la felicità dei giocatori che quasi mai vedono di buon occhio questo tipo di meccanica. Il nuovo sistema delle Blueprint però non sembrava essere ugualmente di gradimento per gli utenti del gioco.

Molti giocatori infatti ritenevano il prezzo delle singole Blueprint fin troppo elevato, e nonostante con il nuovo sistema sia più chiaro per che cosa si stanno spendendo i propri soldi, il fatto che per assicurarsi un oggetto si doveva spendere fino a 23 volte in più rispetto a quello precedente con le chiavi, ha fatto storcere un po' il naso a tutti.

Ecco perché Psyonix ha deciso di ridurre il prezzo delle Blueprint: "Da quando abbiamo lanciato l'aggiornamento abbiamo fatto attenzione a tutti i vostri commenti su Discord, Reddit, Twitter e oltre. Abbiamo ricevuto il vostro feedback sul fatto che l'Item Shop e le Blueprint non raggiungevano le aspettative della community in termini di prezzo, e dopo aver rivisto tutti i dati che avevamo disponibili, abbiamo effettuato i seguenti cambiamenti da oggi", ha scritto la software house, elencando i nuovi prezzi degli oggetti:

Rare: 50-100 Crediti

Very Rare: 100-200 Crediti

Import: 300-500 Crediti

Exotic: 700-800 Crediti

Sono inoltre stati ridotti anche i prezzi delle vernici e delle edizioni speciali, in questa maniera:

Most Paint Colors: 50-200 crediti extra

Burnt Sienna: 0 crediti extra

Titanium White: 100-500 crediti extra

Special Editions: 200-400 crediti extra

Infine, chiunque avesse speso crediti tra il 4 e l'11 dicembre, riceverà una sorta di rimborso pari alla differenza di prezzo degli oggetti acquistati rispetto al nuovo listino.

Che ne pensate di queste riduzioni? Una buona mossa da parte di Psyonix?

Nel frattempo la community chiede ancora a gran voce di inserire il Cybertruck di Tesla in Rocket League...