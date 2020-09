Rocket League: nell'attesa che diventi gratis, ecco l'update con la Progressione Unificata

Con la trasformazione free to play di Rocket League ormai alle porte, i ragazzi di Psyonix pubblicano un importante update per introdurre il nuovo sistema di Progressione Unificata e preparare il terreno per i numerosi cambiamenti che avverranno nei prossimi giorni.

La progressione Cross-Platform su cui si baserà l'ecosistema del "nuovo" Rocket League gratis consentirà agli appassionati di utilizzare il medesimo account su più sistemi per condividere con essi il proprio grado competitivo, gli oggetti dell'inventario e i progressi del Rocket Pass.

Il passaggio al nuovo sistema sarà reso possibile attraverso un account Epic Games: chi desidera accedere alla Progressione Unificata deve perciò collegare il proprio account preesistente a quello di Epic, indicando così la piattaforma principale da cui recuperare oggetti, grado, crediti e statistiche ingame.

Come specificato da Psyonix, la Progressione Unificata non comprenderà i DLC della Ultimate Edition, i pacchetti di espansione Premium con licenza di terze parti (come i contenuti a tema Ritorno al Futuro, Ghostbusters o Fast and Furious) e gli oggetti esclusivi delle singole piattaforme, come le auto a tema Mario e Luigi su Switch, l'Armadillo su Xbox One o la Sweet Tooth su PS4, il cui utilizzo era e continuerà ad essere previsto solo sulle rispettive console. L'aggiornamento sulla Progressione Unificata sgancia inoltre la versione Switch dal requisito di possedere un abbonamento a Nintendo Switch Online per accedere alle modalità multiplayer.

Il lancio del Major Update che trasformerà Rocket League in un titolo free to play è previsto per il 23 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulle nuove Sfide di Rocket League gratis.