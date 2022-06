Rocket League, si avvicina RLCS Spring Major 2022: formato torneo e squadre partecipanti

Dopo l’avvio della Stagione 7 di Rocket League, il celebre titolo free to play di casa Psyonix torna protagonista della scena esport globale con la nuova Spring Major della Rocket League Championship Series: l’evento si terrà presso la Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, nei prossimi giorni.

L'RLCS Spring Major 2022 sta arrivando: la competizione si terrà tra il 29 giugno e il 3 luglio sul detto palcoscenico londinese con un formato ad alto rischio. Il torneo è infatti organizzato con doppio bracket, ergo a doppia eliminazione diretta, con due partite in contemporanea per l’Upper Round 1, non altro che gli ottavi di finale dell’Upper Bracket.

Le squadre sconfitte andranno quindi nel Lower Bracket per una seconda chance, fino al raggiungimento della Lower Final contro chiunque perderà l’Upper Final, e infine la finale decisiva tra le due squadre che sono riuscite a farsi valere di più per tutto il torneo.

Le partite si terranno in due dirette streaming differenti e sono le seguenti:

Moist Esports vs. Envy

G2 Esports vs. Gladiators

Karmine Corp vs. FURIA

Team BDS vs. Team Secret

Endpoint vs. Version1

FaZe Clan vs. PWR

I primi due scontri citati si terranno il 29 luglio alle 17 ore italiane.

Rimanendo nella scena esport internazionale, sappiate che il prossimo Six Major si terrà a Berlino dal 15 al 21 agosto 2022.