Rocket League: un balzo nel futuro col Cinematic Trailer della Stagione 5

Dopo aver aperto una finestra sulla dimensione DC Comics con l'evento di Halloween di Rocket League tra Batman, Jocker e Harley Quinn, Psyonix guarda al futuro e lo abbraccia con lo spettacolare video in cinematica che svela il tema e i contenuti principali della Stagione 5 in arrivo a breve su PC e console.

La sussidiaria di Epic Games accompagna il Cinematic Trailer della Season 5 di Rocket League con un conto alla rovescia che si concluderà il 17 novembre, in coincidenza dell'arrivo del prossimo Major Update che darà inizio a questa importante fase ingame su tutte le piattaforme.

Nella Stagione 5, un'invasione di astronavi aliene stravolgerà l'arena di Starbase Arc e porterà in dote moltissime novità, come il brano "Player of Games" di GRIMES e l'immancabile sequela di oggetti, personalizzazioni e auto da sbloccare superando i livelli gratuiti e Premium del prossimo Battle Pass.

La lista completa delle aggiunte che caratterizzeranno la nuova Stagione di Rocket League verrà pubblicata il 16 novembre insieme al trailer finale della prossima fase ingame a tema fantascientifico. Il piccolo assaggio fornitoci da Psyonix comprende però l'elenco delle nuove arene Labs (Barricade, Colossus e Hourglass) e il video che mostra le ricompense da sbloccare in base ai progressi compiuti nelle gare classificate dell'attuale Stagione 4 di Rocket League a tema western.