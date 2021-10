Rocket League con Batman, Joker e Harley Quinn: l'evento di Halloween è a tema DC

Dopo aver accolto la Aston Martin Valhalla di 007 in Rocket League, gli appassionati del battle car racer gratis di Psyonix vedono stagliarsi sul cielo delle arene digitali il Bat-segnale che preannuncia l'arrivo di una nuova collaborazione a tema DC e, con essa, la partenza dell'evento di Halloween.

A partire dal 14 ottobre, tutte le versioni PC e console di Rocket League si aggiorneranno per sancire il ritorno di Haunted Hallows, la fase stagionale che ci accompagnerà fino ad Halloween. Il nuovo evento darà accesso alle sfide speciali a tema DC e ad una pletora di contenuti esclusivi provenienti direttamente dalla dimensione supereroica di Gotham City.

Il ritorno del Cavaliere Oscuro nell'agone competitivo di Rocket League sarà celebrato dallo sblocco di bonus ingame come l'adesivo e il turbo Dominus di Joker, l'adesivo Gotham's Finest merc, le ruote e il topper di Harley Quinn e il turbo di Poison Ivy. Sin dalla partenza di Haunted Hallows, i giocatori potranno riscattare gratis il titolo Dark Knight e accedere ad una versione modificata della modalità arcade MTL Rumble, con potenziamenti ispirati a Batman e ai suoi nemici.

Ci sarà spazio anche per una variante dell'Arena di Beckwith Park e, con l'acquisto del relativo pacchetto aggiuntivo, della Batmobile di Rocket League: il DLC comprende le versioni del 1989 e del 2016 dell'iconico veicolo del Cavaliere Oscuro, oltre alle esplosioni per celebrare i gol con i Bat-segnali. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione della nuova edizione di Haunted Hallows a tema DC e Batman di Rocket League.