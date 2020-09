Rocket League, è boom col free to play: oltre 1 milione di giocatori in contemporanea

La peculiare ed apprezzata produzione firmata Psyonix Studio è stata di recente protagonista di una grande trasformazione, dettata dal passaggio del titolo ad un nuovo modello di business.

Dal 24 settembre, infatti, Rocket League è diventato free to play ed è dunque accessibile in maniera completamente gratuita da parte dei giocatori. La novità sembra aver riacceso rapidamente l'interesse per il cross over tra mondo del calcio e universo automobilistico: o, almeno, questa è la conclusione che è possibile trarre in seguito agli ultimi dati diffusi in termini di popolarità del titolo.

In particolare, Corey Davis, co-Studio Head presso Psyonix, ha reso noto che Rocket League ha raggiunto un nuovo e straordinario traguardo. Come potete verificare in calce a questa news, il free to play ha visto radunarsi sui propri lidi oltre un milione di giocatori, per un totale di 1.003.036 utenti attivi in contemporanea nelle arene da competizione. Un traguardo notevole, per un titolo che ha saputo nel tempo ritagliarsi una propria community di appassionati.



In occasione del passaggio a free to play che ha reso la produzione Psyonix disponibile al pubblico in maniera completamente gratuita, la Redazione di Everyeye vi ripropone un'apposita guida alle sfide in Rocket League, a cura del nostro Giovanni Panzano.