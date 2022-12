Rocket League: anche la Bugatti Centodieci sfreccia nel gioco gratis

Sembra proprio che Psyonix ed Epic Games si stiano scatenando con le partnership e, a pochi giorni dall'annuncio di Frosty Fest 2022 in Rocket League, ecco che arriva un pacchetto di elementi cosmetici a tema Bugatti.

Pare infatti che il team di sviluppo del popolare free to play per PC e console abbia stretto un accordo con la nota azienda produttrice di supercar di lusso per portare nel gioco una serie di oggetti legati al marchio. Protagonista assoluta dell'iniziativa è la Bugatti Centodieci (per chi non lo sapesse, ve ne sono solo 10 esemplari in tutto il mondo), bolide che i giocatori potranno acquistare in un pacchetto del valore di 1.100 Crediti.

Ecco di seguito l'elenco completo del Bundle Bugatti Centodieci:

Bugatti Centodieci (carrozzeria Plank)

Adesivo Noire

Ruote Bugatti Centodieci

Suono motore Bugatti Centodieci

Sfondo giocatore Bugatti Centodieci

Chiunque fosse interessato all'acquisto del bundle, potrà farlo a partire dal prossimo 19 dicembre 2022, giorno in cui il contenuto farà il suo ingresso nel negozio del free to play.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio della collaborazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli inerenti la Stagione 9 di Rocket League, avente come tema principale Fuoco e Ghiaccio.