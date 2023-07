Rocket League Championship Series: ecco come si è conclusa la partita più lunga di sempre!

Durante le semifinali della Spring Major di Rocket League Championship Series 2023, Rule One e Team Vitality hanno dato vita alla partita più lunga di sempre del circuito competitivo del celebre battle-car racer di Psyonix ed Epic Games.

I protagonisti di questa infinita battaglia combattuta nelle arene digitali di Rocket League ha visto la squadra dell'organizzazione eSport americana Rule One fronteggiare i campioni del Team Vitality, l'ambizioso progetto eSport che ha preso vita a Parigi nel 2019.

Le semifinali della Spring Major di RLCS disputate da Rule One e Team Vitality hanno visto questi ultimi primeggiare sui colleghi statunitensi per 1:0 grazie al gol segnato da Radosinho al termine di un'azione al cardiopalma, sorprendendo la difesa avversaria grazie a un rimbalzo sull'incrocio dei pali dopo il salvataggio miracoloso di M7SN.

Ciò che ha reso davvero indimenticabile questa sfida, però, non è stato il modo rocambolesco in cui si è giunti alla vittoria del Team Vitality, ma la durata stessa della partita, ossia 17 minuti e 2 secondi! Come giustamente sottolineato dai curatori dei social di Rocket League eSports, i cinque minuti e due secondi di supplementari dopo lo 0:0 maturato nei cinque minuti di tempi regolamentari hanno fatto della sfida tra Rule One e Team Vitality la partita più lunga della storia dell'RLCS. Non ci credete? Date un'occhiata alla clip che trovate in calce alla notizia e fateci sapere con un commento se anche voi avete raggiunto dei tempi simili nelle gare disputate nei tornei e nelle sfide classificate di Rocket League.