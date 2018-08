Rocket League Championship Series: la competizione Psyonix sbarca in America Latina

La Rocket League Championship Series è pronta a espandersi nuovamente. A partire dal 2019, infatti, il campionato organizzato da Psyonix accoglierà una nuova regione che andrà ad affiancarsi a Nord America ed Europa (nell'alveo della RLCS dall'inizio) e Oceania (entrata solo recentemente, nel 2017).

La scena competitiva dedicata a Rocket League, in Sud America, è cresciuta in maniera esponenziale in questi ultimi anni e la stessa Psyonix ha provveduto a puntare molto su quel mercato.

In un post nel blog ufficiale, l'head esport di Psyonix, Josh Watson ha definito la regione latinoamericana una delle “regioni più promettenti dell'intera scena esport di Rocket League. E noi vogliamo lavorare per aiutare la nostra community a crescere, organizzando tornei regionali e coinvolgendola maggiormente”. “Per tutto il resto del 2018 cercheremo di aumentare il supporto e la copertura per tutta la regione. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner e (speriamo) di poter contare su nuove collaborazioni per dare ai giocatori della regione ogni opportunità possibile per competere ad alti livelli.”

Al momento, comunque, il tutto è ancora una mera bozza. Non si sa se la regione entrerà ufficialmente quest'anno oppure se ne riparlerà – ormai – per il 2019. Intanto, i team impegnati nella sesta stagione potranno contare su un prize pool praticamente raddoppiato rispetto alla stagione precedente: un milione di Dollari.