Al via la Rocket League Championship Series: dettagli sull'evento e ricompense gratis

Ha avuto oggi il via la stagione della Rocket League Championship Series (RLCS), competizione legata al celebre free to play firmato Psyonix che ci accompagnerà fino ai mondiali.

L'RLCS Spring Major si terrà dal 6 al 9 luglio 2023 e rappresenterà la prima tappa verso la Rocket League World Championship che si terrà dal vivo il prossimo agosto 2023.

Questo è il calendario della prima fase dell'evento:

6 luglio 2023 alle ore 17:00 italiane

7 luglio 2023 alle ore 17:00 italiane

8 luglio 2023 alle ore 17:00 italiane

9 luglio 2023 alle ore 17:00 italiane

Ecco di seguito l'elenco completo delle squadre provenienti da tutto il mondo che prenderanno parte alla competizione:

Asia-Pacifico

Elevate

Europa

Team Vitality

Team BDS

Karmine Corp

Team Liquid

Moist Esports

Medio Oriente & Nord Africa

Rule One

Nord America

Spacestation Gaming

FURIA

OpTic Gaming

Complexity Gaming

Gen.G Mobil 1 Racing

Oceania

Ground Zero Gaming

Team PWR

Sud America

KRÜ Esports

Ninjas in Pyjamas

Per tutta la durata dell'evento, i giocatori potranno guardare le dirette ufficiali per sbloccare gli esclusivi Twitch Drops, ovvero le decalcomanie 'RLCS 22-23 Spring Major' per le auto Dominus, Fennec e Octane.

In attesa di scoprire quali team di qualificheranno per le prossime fasi del torneo, vi ricordiamo che Bumblebee dei Transformers è da poco approdato in Rocket League.